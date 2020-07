Mundo Fotos mais próximas do Sol mostram paisagem repleta de milhares de minúsculas chamas Lançada da Flórida em fevereiro, sonda da Agência Espacial Europeia e da NASA registrou as imagens no final de maio

Uma sonda solar construída pela Agência Espacial Europeia e a Nasa revelou as fotos mais próximas já tiradas da superfície do Sol. As imagens mostram uma paisagem repleta de milhares de minúsculas chamas solares, que os cientistas chamaram de “fogueiras”, dando indicativos sobre o calor extremo da parte mais externa de sua atmosfera. “Quando as pri...