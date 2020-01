Mundo Foto de soldados americanos em avião é de 2013 e não tem relação com ataque de mísseis do Irã A foto tem sido compartilhada nas redes sociais com legendas que afirmam se tratar de soldados enviados para o Irã

Uma foto de militares americanos dentro de um avião tem sido compartilhada nas redes sociais com legendas que afirmam se tratar de soldados enviados para o Irã. Isso não é verdade: a imagem é antiga e não tem relação com os ataques iranianos contra bases militares dos Estados Unidos no Iraque na noite desta terça-feira, 7, nem com a morte do general Q...