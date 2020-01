Mundo Foguetes atingem base militar dos EUA no Iraque e quatro ficam feridos De acordo com os militares iraquianos, oito foguetes Katyusha e sete bombas de morteiro foram lançados em direção à base

As Forças Armadas do Iraque anunciaram neste domingo (12) que 4 soldados ficaram feridas em 1 ataque à base aérea norte-americana na cidade de Balad, a 80 km da capital Bagdá. De acordo com os militares iraquianos, oito foguetes Katyusha e sete bombas de morteiro foram lançados em direção à base. Todos os feridos, segundo a declaração militar, são iraquianos. As informações s...