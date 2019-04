Mundo Fogo na Catedral de Notre Dame teria começado na base da torre Construída em 1163, a Catedral de Notre-Dame de Paris (em português, Nossa Senhora de Paris) é uma das mais antigas em estilo gótico na França

Um incêndio atingiu a Catedral de Notre Dame, no centro de Paris, na França, na tarde de segunda-feira, 15, segundo informações do Corpo de Bombeiros da cidade. Ainda de acordo com fontes dos bombeiros, o fogo pode estar relacionado a obras de renovação que estavam feitos no edifício, que data de 1163. A polícia de Paris, no entanto, diz que é cedo para identificar a...