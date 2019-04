Mundo FMI concede empréstimo emergencial de US$ 118 milhões para Moçambique Ajuda financeira será usada na reconstrução do país, afetado pelo ciclone Idai

O Fundo Monetário Internacional (FMI) aprovou financiamento emergencial de US$ 118,2 milhões para Moçambique. A ajuda financeira será usada na reconstrução do país, afetado pelo ciclone Idai. Segundo o FMI, a assistência financeira destina-se a suprir as lacunas de financiamento orçamental e externo decorrentes das necessidades de reconstrução após o cicl...