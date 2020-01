Mundo Fisioterapeuta admite ter matado esposa, três filhos e cachorro em casa no coração da Disney Família estava desaparecida há semanas; crianças tinham idades entre 4 e 13 anos

Um fisioterapeuta admitiu ter matado esposa, três filhos pequenos e um cachorro na casa em que moravam em Celebration, um subúrbio rico da Flórida idealizado pela Disney e localizado nas proximidades do parque temático, informaram as autoridades nesta quarta-feira, 15. O xerife do condado de Osceola, Russ Gibson, disse em entrevista coletiva que Anthon...