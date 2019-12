Mundo Finlândia nomeia Sanna Marin como a mais jovem primeira-ministra da história do país De acordo com o Helsingin Sanomat, o maior jornal da Finlândia, e o tabloide Ilta-Sanomat, a escolha de Marin como primeira-ministra é um feito inédito no país nórdico de pouco mais de 5,5 milhões de habitantes

Os sociais-democratas da Finlândia escolheram neste domingo, 8, a ministra dos Transportes Sanna Marin, de 34 anos, para se tornar a mais jovem primeira-ministra do país, já na próxima semana. As eleições aconteceram após a renúncia do então premiê Antti Rinne, na última terça-feira, 3. Rinne renunciou depois que membros do Partido do Centro, que fazia parte da co...