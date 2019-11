Mundo Filhote de cachorro com rabo na testa é resgatado das ruas Um centro de proteção de animais realizou o resgate. Com dez semanas de vida, o animal foi chamado de Narwhal, uma referência ao narval, uma baleia que aparenta ter um longo chifre saindo da cabeça

Um filhote de cachorro de dez semanas que tem um rabo no meio da testa foi encontrado e resgatado das ruas pelo centro de proteção de animais Mac's Mission. O caso aconteceu no Missouri, nos Estados Unidos. As informações são da BBC. A equipe que resgatou o animal deu o nome a ele de Narwhal, uma referência ao narval, uma baleia que aparenta ter um longo chifre saindo...