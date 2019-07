Mundo Filho de Trump nega possibilidade de assumir embaixada em Brasília Atualmente, Eric é vice-presidente executivo da Trump Organization, conglomerado internacional de propriedade privada construído por seu pai

O executivo Eric Trump, filho do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, negou a hipótese de assumir o cargo de embaixador dos EUA no Brasil. A informação é do jornal O Globo. Atualmente, Eric é vice-presidente executivo da Trump Organization, conglomerado internacional de propriedade privada construído por seu pai antes de assumir a Presidência do paí...