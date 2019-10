Mundo Filho de Alberto Fernández responde à provocação de Eduardo Bolsonaro Estanislao Fernández se define como drag queen, cosplayer e streamer, além de atuar na defesa dos direitos da comunidade LGBTi

Estanislao Fernández, filho do presidente eleito da Argentina, Alberto Fernández, respondeu na quarta-feira (30) a um tuíte irônico publicado dias antes por Eduardo Bolsonaro, filho do presidente brasileiro Jair Bolsonaro. OBS: isso não é um meme. https://t.co/UEXqSgn6mc — Eduardo Bolsonaro🇧🇷 (@BolsonaroSP) October 29, 2019 Em sua conta no Twitter, Estanisl...