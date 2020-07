Mundo Filha de Nelson Mandela morre aos 59 anos na África do Sul Embaixadora da África do Sul na Dinamarca, morreu em um hospital de Johanesburgo, mas a causa da morte não foi divulgada

A embaixadora da África do Sul na Dinamarca, Zindzi Mandela, 59 anos, filha do ex-presidente da África do Sul Nelson Mandela, morreu em um hospital de Johanesburgo, segundo informou o porta-voz do partido governista do país Congresso Nacional Africano (CNA) nesta segunda-feira (13). A causa da morte não foi revelada. "É uma morte prematura. Ela ai...