Mundo Filha de Brigitte Macron rebate fala ofensiva de Paulo Guedes e lança campanha "Estamos em 2019 e líderes políticos miram uma mulher pública por causa de sua aparência", disse Tiphaine Auzière, filha da primeira-dama da França

Tiphaine Auzière, filha da primeira-dama da França, Brigitte Macron, publicou um vídeo nas redes sociais rebatendo o ataque do ministro da Economia do Brasil, Paulo Guedes, contra sua mãe. Na gravação, Auzière segura uma folha de papel com uma declaração dada por Guedes na última quinta-feira (5), quando ele chamou Brigitte de "feia". "Estamos em 2019 e líderes políticos miram uma mulher pública por causa de sua aparência. I...