Mundo FHC critica política externa de Bolsonaro Para o ex-presidente, o Brasil não tem "meios" para resolver a questão do Oriente Médio

O ex-presidente Fernando Henrique Cardoso (PSDB) criticou nesta terça-feira, 2, a ideia de transferência da embaixada do Brasil em Israel de Tel-Aviv para Jerusalém e afirmou que prefere uma "solução intermediária" para o assunto. Ele criticou ainda a política externa do governo Jair Bolsonaro. "Eu fico com o general vice-presidente (Hamilton Mourão). Eu apoio um...