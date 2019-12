Mundo Fernández fala em ‘agenda ambiciosa’ com o Brasil Ao tomar posse, novo presidente defende o fortalecimento do Mercosul e a “histórica irmandade” entre vizinhos, apesar das diferenças

O novo presidente da Argentina, Alberto Fernández, afirmou ontem em seu discurso de posse, que deseja fortalecer o Mercosul e construir uma relação com o Brasil apesar das diferenças ideológicas com o presidente Jair Bolsonaro.“Vamos fortalecer o Mercosul e a integração regional em continuidade ao processo iniciado em 1983 e potencializado em 2003”, disse Fernández no Congr...