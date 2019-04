Mundo Fechamento da fronteira com a Venezuela completa dois meses Venezuelanos se aventuram por rotas alternativas para chegar ao Brasil

O fechamento da fronteira do Brasil com a Venezuela completa dois meses neste domingo (21). Oficialmente, o tráfego de pessoas e veículos continua restrito. Na prática, contudo, venezuelanos têm se aventurado por rotas alternativas para transitar entre os dois países, carregando alimentos e outros produtos adquiridos do lado brasileiro. Ainda assim, os impactos e...