Para celebrar o 94º aniversário da rainha Elizabeth II nesta terça-feira, 21, a família real britânica divulgou nas redes sociais um vídeo com imagens da infância da monarca, já que todos os festejos foram cancelados devido à pandemia de covid-19.



Nas gravações é possível ver uma menina de poucos anos brincando com um carrinho de bebês, com a irmã, a princesa Margaret, e já um pouco maior dançando junto a ela e andando a cavalo, uma de suas paixões.



"Para quem está comemorando aniversário em casa hoje, com ou sem os entes queridos, enviamos nossos felizes agradecimentos", disse a conta da família real no Twitter.

Thank you for your messages today, on The Queen’s 94th birthday. 🎈🎉



🎥 In this private footage from @RCT, we see The Queen, then Princess Elizabeth, with her family, including her younger sister Princess Margaret. pic.twitter.com/T5IUS8MmQj — The Royal Family (@RoyalFamily) April 21, 2020