Mundo Família real custa R$ 6 por ano a cada britânico; confira o montante total Há 66,04 milhões de pagadores de impostos nos países que compõem o reino (Inglaterra, Irlanda do Norte, Escócia e País de Gales)

Os britânicos gastaram £ 82,2 milhões (R$ 399 milhões) com a família real em 2018, o equivalente a £ 1,24 (R$ 6) para cada morador do Reino Unido. Há 66,04 milhões de pagadores de impostos nos países que compõem o reino (Inglaterra, Irlanda do Norte, Escócia e País de Gales). Esses recursos são repassados pelo Tesouro britânico, em virtude de 1 acor...