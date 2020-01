Mundo Família real britânica está magoada com decisão de Harry e Meghan, diz fonte A decisão do casal surpreendeu porque nem a rainha Elizabeth nem o príncipe Charles foram consultados sobre o afastamento. Duque e duquesa de Sussex abrem mão dos privilégios da família real para buscar independência financeira nos EUA

A realeza britânica ficou magoada e desapontada com o repentino anúncio de que Meghan Markle e o príncipe Harry vão se afastar de suas funções como membros da família real e passar mais tempo nos Estados Unidos, disse uma fonte próxima à dinastia. A decisão do casal surpreendeu a família real, uma vez que nem a rainha Elizabeth nem o príncipe Charles, herdeiro do tro...