Mundo Família mórmon sofre emboscada e é assassinada no México Seis crianças estão entre as vítimas do massacre atribuído ao crime organizado

Três mulheres e seis crianças de uma comunidade mórmon americana instalada no norte do México há mais de um século foram assassinadas nessa segunda-feira, 4, após os veículos em que estavam sofrerem uma emboscada por homens armados que, segundo relatos, fazem parte do crime organizado. Membros da família LeBarón viajavam em três carros quando os criminosos abrira...