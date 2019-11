Mundo Falha técnica provoca falso alerta de sequestro de avião na Holanda Falha desencadeou a ativação de uma ampla operação policial e dos serviços de emergência no terminal

Uma falha técnica provocou um falso alerta de sequestro de um avião da Air Europa no Aeroporto Schiphol, em Amsterdã, o que desencadeou a ativação de uma ampla operação policial e dos serviços de emergência no terminal, informaram à agência EFE fontes da Globalia, grupo espanhol ao qual pertence a companhia aérea. De acordo com a empresa, "nenhum passageiro sofreu o mí...