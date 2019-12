Mundo Fóssil do Dia: Brasil ganha prêmio irônico durante Conferência do Clima por desmatamento e queimadas A "honraria" é concedida por ONGs para os países que estão “fazendo o seu melhor para bloquear o progresso nas negociações” sobre o combate ao aquecimento global

Na estreia do ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles, na Conferência do Clima da ONU, em Madri, o Brasil foi “homenageado” com o Fóssil do Dia, prêmio irônico concedido por ONGs para os países que estão “fazendo o seu melhor para bloquear o progresso nas negociações” sobre o combate ao aquecimento global. A “honraria”, organizada diariamente pela Climat...