Mundo Extrema direita avança, mas partidos pró-Europa obtêm maioria nas eleições Em contrapartida, eurocéticos de extrema direita nacionalistas obtiveram 25% das cadeiras no Parlamento Europeu. Resultado representou enfraquecimento dos partidos tradicionais

Os partidos comprometidos com o fortalecimento da União Europeia conquistaram dois terços dos assentos no Parlamento Europeu, segundo estimativas sobre as eleições do bloco, que se encerraram no último domingo (27), após quatro dias de votação. No entanto, os eurocéticos de extrema direita e nacionalistas avançaram, obtendo cerca de 25% das cadeiras - embora menos dos 3...