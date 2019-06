Mundo Explosão em prédio deixa ao menos 16 feridos na Itália Entre as vítimas, está o prefeito do município de Rocca di Papa

Uma explosão deixou ao menos 16 pessoas feridas nesta segunda-feira (10), em uma cidade da província de Roma, na Itália. A explosão ocorreu em um prédio de três andares do município de Rocca di Papa. No imóvel, funciona a sede da Prefeitura local. Entre os feridos, está o prefeito Emanuele Crestini, que teve 35% do corpo queimado, e três crianças. A vítima em sit...