Mundo Explosão em posto de gasolina deixa ao menos 13 feridos na Rússia; veja vídeo Acredita-se que o primeiro incidente tenha sido causado por uma descarga de eletricidade estática durante o bombeamento de combustível para um tanque de armazenamento subterrâneo

Uma grande explosão em um posto de gasolina deixou pelo menos 13 pessoas feridas na manhã desta segunda-feira (10), em Volgogrado, no sudoeste da Rússia. As informações são do jornal The Independent. De acordo com a mídia local, ao menos dez pessoas teriam sido encaminhadas a um hospital; entre elas, estariam alguns bombeiros que tr...