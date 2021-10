Mundo Explosão em mesquita deixa ao menos 100 mortos e feridos no Afeganistão Nas redes sociais, a ONU afirmou que o ataque de hoje é parte de um padrão "perturbador" de violência. O porta-voz do Talibã, informou que "forças especiais" foram enviadas ao local para investigar o caso

Uma explosão em uma mesquita xiita na cidade de Kunduz, no nordeste do Afeganistão, deixou ao menos 100 mortos e feridos, relatou a Missão da ONU no país. Segundo o Talibã, o ataque foi causado por um homem-bomba. A ação ocorreu por volta do meio-dia (hora local) em um dia que é considerado sagrado pelos muçulmanos. Os feridos estão sendo atendidos no Hospital Centra...