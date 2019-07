Mundo Explosão de carro-bomba deixa ao menos 65 feridos em Cabul O Taleban assumiu a autoria do ataque

Ao menos 65 pessoas ficaram feridas com a explosão de um carro-bomba no centro de Cabul, no Afeganistão, nesta segunda-feira, 1º. Oficiais informaram que há nove menores de idade entre as pessoas que estão recebendo atendimento médico. O Taleban assumiu a autoria do ataque. Não há informação de mortos. A explosão ocorreu durante a hora do rush no bairro de Puli Mah...