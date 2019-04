Mundo Ex-presidente do Peru tenta se matar antes de ser preso por caso Odebrecht Alan García atirou em seu próprio corpo quando policiais chegaram em sua residência para prendê-lo no contexto de uma investigação sobre suborno no caso Odebrecht; ele foi levado para um hospital de Lima e passa por cirurgia

Alan García, ex-presidente do Peru, tentou se matar na manhã desta quarta-feira, 17, com um tiro quando policiais chegaram em sua residência, na capital do país, para prendê-lo por conexões com uma investigação sobre suborno no caso Odebrecht, informou uma fonte. Garcia foi levado para um hospital de Lima, onde passa por uma cirurgia de emergência, segundo essa m...