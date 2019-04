Mundo Ex-presidente do Peru comete suicídio ao receber voz de prisão por caso Odebrecht Alan García deu um tiro na sua cabeça quando policiais chegaram em sua residência para prendê-lo; levado a um hospital, ele chegou a passar por cirurgia, mas morreu

Alan García, ex-presidente do Peru, cometeu suicídio na manhã desta quarta-feira, 17, com um tiro na cabeça quando policiais chegaram em sua residência, na capital do país, para prendê-lo por conexões com uma investigação sobre suborno no caso relacionado à construtora brasileira Odebrecht, informou seu advogado. Ele chegou a ser levado para um hospital onde p...