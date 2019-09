Mundo Ex-presidente do Chile, Bachelet nega relação com OAS Após ser acusada de receber pagamentos, a ex-presidente garante em entrevista que nunca teve vínculos com a OAS ou qualquer outra empresa

A ex-presidente do Chile Michelle Bachelet negou que tenha tido relações com a OAS, após acusação de que teriam sido feitos pagamentos para ela a pedido do ex-presidente brasileiro Luiz Inácio Lula da Silva, revelada pelo jornal Folha de S. Paulo.Executivo da OAS investigado e condenado por corrupção, Léo Pinheiro afirmou à Justiça brasileira que aportou fundos para Ba...