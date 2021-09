Mundo Ex-'noiva do Estado Islâmico' diz a TV que pode ajudar contra terrorismo no Reino Unido Ela afirmou que pode ser útil no combate contra o terrorismo do governo britânico, por conhecer as táticas do grupo

Shamima Begum, 22, ex-cidadã britânica que aos 15 anos fugiu para a Síria e se casou com um combatente holandês do Estado Islâmico, pediu ao governo do Reino Unido que não a deixe apodrecer no campo de prisioneiros em que vive desde 2019. Ela afirmou que pode ser útil no combate contra o terrorismo do governo britânico, por conhecer as táticas do grupo jihadista para r...