Ex-chanceler Ernesto Araújo tira licença remunerada de 90 dias do Itamaraty

O ex-ministro Ernesto Araújo (Relações Exteriores) deve tirar uma licença-prêmio pelo período de 90 dias, segundo boletim interno do Itamaraty. A licença começará a valer em 2 de junho, e Ernesto receberá remuneração durante o período. Expoente da ala ideológica do governo, ele foi substituído no comando da chancelaria pelo também diplomata Carlos França, em ...