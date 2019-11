Mundo Evo diz que pode voltar à Bolívia para 'pacificar' país Morales falou com a imprensa pela primeira vez no exílio, e reiterou que sua demissão visou conter a violência que sacudiu o país

O ex-presidente da Bolívia Evo Morales disse nesta quarta-feira (13), no México, onde está asilado, que voltaria para "pacificar" seu país se os bolivianos pedissem, após semanas de protestos violentos que levaram à sua demissão. Morales falou com a imprensa pela primeira vez no exílio, e reiterou que sua demissão visou a conter a violência que sacudiu a Bolívia. "Se me...