Mundo Europa teme por medidas extremas devido à disseminação do novo coronavírus União Europeia nega emergência; temor é de que países retomem controle nas fronteiras internas após mortes na Itália

A Comissão Europeia (o Executivo europeu) afirmou ontem que não há uma situação de emergência no bloco devido à disseminação do novo coronavírus e pediu aos países que não tornem medidas extremas sem uma coordenação com os outros membros.Uma das preocupações é que países retomem o controle nas fronteiras internas, provocando mais distúrbios no bloco. Desde a criação do espaç...