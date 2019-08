Mundo EUA: Trump ameaça usar autoridade de emergência contra a China No Twitter, o mandatário norte-americano declarou que as empresas americanas "estão ordenadas a começar imediatamente a procurar uma alternativa à China"

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, ameaça usar a autoridade de emergência concedida por uma lei federal, para fazer cumprir sua ordem via Twitter para empresas americanas cortarem os laços com a China em meio a uma guerra comercial entre as duas nações. O anúncio da China de que estava elevando as tarifas sobre US$ 75 bilhões em importações norte-ameri...