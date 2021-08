Mundo EUA terminam retirada e põem fim à ocupação do Afeganistão Último avião decolou às 23h59 (16h29, em Brasília) do convulsionado aeroporto de Cabul, encerrando a mais longa guerra da história norte-americana

Os Estados Unidos completaram a retirada de suas tropas do Afeganistão nesta segunda (30), um dia antes do prazo limite anunciado pelo presidente Joe Biden. Com isso, encerram a presença militar de duas décadas no país asiático, a mais longa guerra de sua história. O último avião decolou às 23h59 (16h29 em Brasília) do convulsionado aeroporto de Cabul, o que foi confi...