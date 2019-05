Mundo EUA têm menor taxa de desemprego desde 1969 Atualmente, segundo o Departamento de Trabalho, o número de desempregados no país é de 5,8 milhões

Os Estados Unidos criaram 263 mil novas vagas de trabalho em abril, conforme dados divulgados nesta sexta-feira (3) pelo Departamento de Trabalho do país. O resultado veio acima da projeção de analistas do mercado financeiro. Ainda de acordo com o Departamento, no mês, a taxa de desemprego do país caiu para 3,6%, ante 3,8%, observada em março. Com isso, essa ...