Mundo EUA suspendem restrição de entrada a noivos e acompanhantes de menores A restrição não tem data para acabar - depende de uma nova determinação do presidente

Os Estados Unidos expandiram sua lista de exceções de interesse nacional (NIE, na sigla em inglês), ou seja, pessoas que podem entrar no país apesar das restrições de viagem impostas para conter a entrada de novas variantes do coronavírus. A nova medida do Departamento de Estado, anunciada na quinta (8), se aplica a estrangeiros que estejam noivos de cidadãos americ...