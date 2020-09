Mundo EUA mudam regras de voos internacionais, mas maioria de restrições ao Brasil continua Além do Brasil, outros 30 países que eram alvos de restrições mais rígidas foram incluídos na lista de permissões do governo americano

Uma mudança de abordagem dos EUA permitiu que, a partir desta segunda-feira (14), voos com origem no Brasil e em outros 30 países possam pousar em qualquer aeroporto americano. Continuam em vigor, entretanto, as regras criadas em maio que impuseram restrições a passageiros brasileiros ou estrangeiros que tenham estado no Brasil no período de 14 dias antes da via...