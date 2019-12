Mundo EUA: Impeachment de Trump pode ir para votação esta semana Amanhã (09) o Comitê Judiciário ouvirá de seus advogados e de outros comitês posicionamentos os fundamentos constitucionais do impeachment e as evidências reunidas contra o presidente

O Comitê Judiciário da Câmara dos Deputados dos Estados Unidos pode votar ainda nesta semana o processo de impeachment do presidente Donald Trump, disse hoje o presidente do comitê, sugerindo que está preparado para avançar sem o apoio republicano. Os democratas na Câmara dos Deputados estão deliberando sobre se devem focar as acusações na campanha de pressão de ...