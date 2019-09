Mundo EUA fecham agosto com 53 mortos em massacres com armas de fogo Atirador matou 8 e feriu 22 em ataque a tiros realizado no sábado em uma rodovia do Texas; foi o segundo assassinato em massa no Estado no mês e o 38º em território americano desde janeiro

O mês terminou como começou nos EUA: com tiros, massacres e um debate sem fim sobre restrições à venda de armas. Ontem, o número de vítimas de um ataque a tiros realizado no sábado, no Texas, subiu para 7. Em agosto, autoridades americanas contabilizaram 53 assassinatos em massacres semelhantes em todo o país. O último episódio ocorreu em uma rodovia do Estado d...