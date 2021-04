Mundo EUA esperam que Bolsonaro diga que não vai mais tolerar desmatamento ilegal Apresentado pelo vice-presidente Hamilton Mourão, o plano "Amazônia" se compromete a reduzir até o fim de 2022 as queimadas e o desmatamento ilegal no Brasil

O governo dos EUA já traçou o roteiro que espera do discurso de Jair Bolsonaro durante a Cúpula de Líderes sobre o Clima, marcada por Joe Biden para os dias 22 e 23 de abril. Os americanos querem que Bolsonaro afirme que não vai mais tolerar o desmatamento ilegal no Brasil e apresente um plano concreto para diminuir os números de destruição das florestas no curto prazo, o...