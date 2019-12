Mundo EUA e China rompem impasse e fecham ‘fase 1’ de acordo Anúncio feito pelo presidente dos EUA, no Twitter, e pelo governo chinês animou o mercado financeiro, mas ainda é visto com cautela por analistas e produtores

Estados Unidos e China anunciaram ontem ter chegado a um acordo que promete distensionar a guerra comercial travada entre as duas potências desde o início de 2018. Pelos termos anunciados, Washington concordou em reduzir parte das tarifas impostas a produtos chineses e Pequim se comprometeu com a compra de produção agrícola americana. O anúncio - feito pelo presidente do...