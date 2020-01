Mundo EUA e China fecham acordo Escalada de tarifas impostas pelos americanos e retaliações chinesas, desde 2018, começa a ser revertida com a conclusão da primeira fase de negociações

Estados Unidos e China oficializaram ontem, na Casa Branca, em Washington, a primeira fase de um acordo que coloca fim à guerra comercial que se arrastou por quase dois anos. Desde 2018, a disputa entre as duas potências gerou uma escalada de tarifas impostas pelos EUA a US$ 360 bilhões de produtos chineses e retaliações por parte de Pequim, com reflexos na economia mun...