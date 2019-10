Mundo EUA e China chegam a acordo que pode dar trégua à guerra comercial Como parte da negociação, país asiático concordaria com algumas concessões agrícolas e os EUA forneceriam alívio tarifário

Estados Unidos e China chegaram a um acordo parcial nesta sexta-feira que intermediaria uma trégua na guerra comercial e estabeleceria as bases para um acordo mais amplo que os presidentes Donald Trump e Xi Jinping poderiam assinar ainda este ano, segundo pessoas familiarizadas com o assunto. Segundo a agência de notícias Bloomberg, como parte do acordo, a...