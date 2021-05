Mundo EUA dizem que vacinados não precisam mais de máscara nem de distanciamento Carregada de simbolismo, a decisão abre caminho para a reabertura completa dos EUA, 16 meses depois da confirmação do primeiro caso de coronavírus no país

A volta à vida normal está mais próxima -nos Estados Unidos. Nesta quinta-feira (13) as autoridades de saúde americanas anunciaram que em quase todas as circunstâncias o uso de máscaras e o respeito ao distanciamento social não são mais necessários para as pessoas que foram completamente vacinadas contra a Covid-19. Carregada de simbolismo, a decisão abre caminh...