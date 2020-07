Mundo EUA compra quase todo o estoque mundial de remdesivir para combater a Covid-19 A compra dos EUA é equivalente a 100% da produção projetada pelo laboratório para julho e 90% do total a ser produzido em agosto e setembro

Os Estados Unidos compraram quase todo o estoque mundial de remdesivir, remédio apontado por pesquisas recentes como eficaz no tratamento do novo coronavírus. O anúncio foi feito pelo Departamento de Saúde e Serviços Humanos (HHS, na sigla em inglês) na última segunda-feira, 29. De acordo com o HHS, a administração de Donald Trump fechou um "acordo incrível" com o labor...