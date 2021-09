Mundo EUA cogitam articulação com Talibã contra Estado Islâmico Grupos são rivais, embora preguem uma versão radical do islamismo sunita

O chefe do Estado Maior do Exército dos EUA, general Mark Milley, cogitou a hipótese de tentar uma coordenação com o Talibã em eventuais operações antiterroristas contra o Estado Islâmico (EI) no Afeganistão. Apesar de ambos pregarem uma versão radical do islamismo sunita, os dois grupos são rivais, já que o EI acusa os talibãs de abandonarem a caus...