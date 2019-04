Mundo EUA anunciam restrições a viagens e remessas para Cuba Estima-se que as remessas são a segunda fonte de renda da ilha, depois da exportação de serviços médicos

Os Estados Unidos voltarão a limitar as viagens e as remessas em dinheiro a Cuba, anunciou nesta quarta-feira, 17, o assessor de segurança nacional da presidência, John Bolton, ao reverter à política de abertura adotada pelo governo anterior. "O Departamento do Tesouro implementará mudanças regulatórias para restringir as viagens não familiares a Cuba...