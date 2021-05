Mundo Eu poderia ser um dos mortos, diz brasileiro que escapou de tragédia em evento religioso em Israel O resultado foi 45 mortos --todos homens religiosos com idades entre 9 e 65 anos, pisoteados ou sufocados

Caos generalizado, pânico, gritos, correria, ambulâncias com feridos e corpos sem vida, idosos tropeçando ao tentar fugir, crianças chorando em busca dos pais, sirenes de carros de polícia e de helicópteros. As imagens e os sons estão encravados na mente do carioca Daniel Rabinovitsch, 21, que estava no Monte Meron, na Galileia, ao norte de Israel, no momento em que...