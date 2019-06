Mundo Estuprador disputa guarda do filho com a mulher que ele violentou Estado americano do Alabama, onde aborto é praticamente vetado, permite a agressor buscar direitos na Justiça

Quando uma jovem mulher foi até o escritório do Serviço da Família no norte do Alabama no ano passado buscando por ajuda, dizendo que havia sido estuprada por seu tio quando tinha 15 anos, a advogada especialista em estupro Portia Shepherd ouvia algo que a chocou. O tio em questão, que estava saindo da cadeia após uma condenação por tráfico de drogas, queria...